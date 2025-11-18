AACC lança campanha "Você Noel" e convida população a apadrinhar crianças

A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul (AACC/MS) deu início a mais uma edição da campanha “Você Noel”, que transforma o Natal de crianças e adolescentes em tratamento oncológico por meio do apadrinhamento solidário. A ação anual mobiliza a comunidade para oferecer presentes, carinho e apoio às famílias que enfrentam a rotina difícil da doença.

Participar é simples: basta acessar o álbum da campanha no Facebook, escolher uma criança ou adolescente e confirmar o apadrinhamento pelo WhatsApp da instituição. Depois disso, o padrinho ou madrinha seleciona um presente entre R$ 80 e R$ 150 e realiza a entrega na sede da AACC/MS, até o dia 5 de dezembro.

Segundo Rosângela Barros, coordenadora de assistência ao beneficiário, a campanha já se tornou um símbolo de união.

“A campanha Você Noel é sempre um momento muito especial para nossas crianças e adolescentes. Cada presente carrega carinho, esperança e apoio. Ver a comunidade abraçando essa causa nos mostra que ninguém enfrenta essa jornada sozinho”, afirma.

Ao final da ação, a entrega dos presentes será feita em uma celebração especial preparada pela AACC/MS, reunindo crianças, adolescentes e seus familiares em um momento de alegria, afeto e acolhimento, elementos que tornam o Natal ainda mais significativo.

Desde 1998, a AACC/MS oferece suporte integral a crianças e adolescentes em tratamento oncológico, fortalecendo vínculos e construindo redes de cuidado. Mais informações estão disponíveis no site da instituição.

