AACC/MS realiza Feirão de Liquidação com peças a R$ 8 para ajudar nas despesas

O Feirão de Liquidação realizado pela Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul (AACC/MS) terá uma edição especial. Desta vez, o evento acontecerá durante dois dias consecutivos, sem intervalo para almoço.

O AACC tem gastos que ultrapassam os R$ 300 mil mensalmente, por isso eventos, como o Feirão de Liquidação, são essenciais para garantir a instituição ativa.

Nos dias 6 e 7 de março, das 8h às 17 h, o Feirão acontecerá na sede do AACC, na Avenida Ernesto Geisel, 3475. Os produtos, como roupas, calçados, acessórios e brinquedos, serão vendidos a R$ 8 cada.

O objetivo é arrecar fundos para ajudar crianças e adolescentes com câncer de todo o Mato Grosso do Sul que estão realizando o tratamento. As opções de pagamento são pix, cartão de débito e crédito, e com possibilidade de parcelamento nas compras acima de R$ 100.

Durante o Feirão, o Bazar e o Brechó do AACC estarão funcionando normalmente, mas com uma novidade, 20% de desconto em todas as peças.

