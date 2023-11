Abertas hoje, inscrições para ingresso no Instituto Mirim vão até 8 de novembro

Jovens nascidos entre 1º de janeiro de 2008 a 30 de junho de 2009 que tenham entre 14 e 16 anos, interessados em ingressar no programa do Instituto Mirim de Campo Grande, poderão se inscrever a partir desta segunda-feira (30) até as 23h59 dia 08 de novembro

As inscrições devem ser feitas pelo site www.institutomirim.org.br. Depois de inscrito, o candidato será informado através de comprovante impresso sobre a data e horário da entrevista social, que será realizada por teleatendimento.

O instituto oferece programas que contribuem significativamente para o empoderamento e melhoria da qualidade de vida das famílias. Para participar é importante atender alguns critérios específicos.

Os adolescentes serão atendidos socialmente por meio de Programa de Qualificação Socioprofissional, curso de Noções Básicas para o Trabalho, com atividades de convivência e fortalecimento de vínculos e capacitação profissional, que contemplam oficinas de educação social, emocional, cultural, e ainda, oficinas técnicas de capacitação para o mercado do trabalho.

São requisitos prioritários para a inscrição:

Para o adolescente: CPF; CADÚNICO – Número de Inscrição Social – NIS (Comprovante atualizado nos últimos 24 meses); Certidão de Nascimento; Boletim Escolar 2023 (Último Bimestre); Laudo Médico (somente para pessoa com deficiência).

Para o responsável legal:

- CPF;

- CADÚNICO – Número de Inscrição Social – NIS (Comprovante atualizado nos últimos 24 meses);

- Comprovante de Residência (Água, Luz ou Telefone);

- Comprovante de Renda: Holerite, Imposto de Renda, IRPF2022 ou Declaração de Próprio Punho;

- Termo de Guarda (Exceto para pai ou mãe).

Mais informações sobre a documentação necessária bem como os requisitos para participar da seleção podem ser obtidas no endereço eletrônico https://institutomirim.org.br/informacoes/

