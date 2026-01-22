Aberto processo eleitoral para Conselho Municipal LGBTQIA+

A Assessoria de Assistência aos Órgãos Colegiados (AAOC) abriu o processo eleitoral para a escolha de representantes da sociedade civil no Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+.

Podem participar entidades sem fins lucrativos, com atuação comprovada no município e que desenvolvam atividades voltadas à defesa dos direitos da população LGBTQIA+. Ao todo, são seis vagas, cada uma com titular e suplente.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede da AAOC, na Rua Rui Barbosa, nº 691, Vila Santa Dorothéia, de 26 de janeiro a 09 de fevereiro de 2026. A eleição será realizada em 03 de março, às 8h30, com a presença obrigatória das entidades aptas.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 2020-1200 ou (67) 2020-1209, ou no site do Diário Oficial de Campo Grande.

