Aberto processo seletivo para estágio em diversas áreas na Procuradoria-Geral de MS

O processo seletivo para o Programa de Estágio Remunerado da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE/MS), está com inscrições abertas a partir desta segunda-feira (24), até o dia 8 de abril de 2025. O Aviso de Seleção com todas as informações sobre o processo seletivo pode ser conferido na edição n. 11.781 do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (24).

Em Campo Grande, as vagas são para estudantes de Direito, Ciências Contábeis, Jornalismo, Audiovisual e cursos relacionados à Tecnologia da Informação (Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Redes de Computadores, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas de Informação). Já no interior (Coxim e Dourados), a oportunidade é destinada apenas aos acadêmicos de Direito.

A carga horária do estágio será de 4 horas diárias, totalizando 20 horas semanais. O estagiário do Programa de Estágio da PGE/MS receberá bolsa-estágio mensal no valor de um salário-mínimo e auxílio-transporte.

Os interessados em participar do processo seletivo devem preencher o Formulário de Inscrição no Portal Estadual de Concursos e Processos Seletivos .

Após preencher o Formulário de Inscrição, o acadêmico deverá encaminhar até às 17 horas do dia 8 de abril de 2025 (horário de MS), e-mail para o endereço eletrônico: [email protected] com os seguintes documentos anexados: minicurrículo e cópia do Histórico Escolar dos dois últimos anos letivos cursado.

Prova

Os exames serão aplicados, em data prevista para 1° de junho em Campo Grande, com duração de 3h. A etapa de entrevista destinada aos acadêmicos de Jornalismo será realizada em Campo Grande em local e horário a serem divulgados.

