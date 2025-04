Bioparque realiza processo seletivo para contratações de profissionais

A Secretaria de Administração e a Secretaria de Governo de Gestão Estratégica, publicaram a abertura das inscrições do processo seletivo para 23 profissionais atuarem no Bioparque Pantanal, com salários que vão de R$ 3.232 a R$ 5,5 mil.

São 10 vagas para Atendente de Visitante/condutor, que exigem graduação em Turismo ou Biologia. O profissional terá carga horária de 40h e remuneração de R$ 5 mil

Para as 5 vagas de Atendente de Visitante/condutor bilíngue, é necessário graduação em Turismo ou Biologia e possuir fluência em uma segunda língua, pelo menos, (espanhol ou inglês). A carga horária é de 40h, com remuneração de R$ 5,500.



Outras 6 vagas são para Gestor de Atividades Ambientais, em que é exigido graduação em Ciências Biológicas, Medicina Veterinária, Zootecnia ou Engenharia de Aquicultura, inscrição no registro no respectivo conselho de classe e CNH categoria B. A carga horária é de 40h e remuneração de R$ 5,002.



Por último, são ofertadas duas vagas para Técnico de Atividades Ambientais, com exigência de ensino médio acrescido de curso de Auxiliar de Veterinária ou Curso Técnico Profissionalizante de Técnico em Agropecuária, Meio Ambiente ou Técnico Agrícola, registro profissional regular no Conselho, CNH no mínimo na categoria “B”.

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 2 e 7 de abril no site www. econcursoms.ms.gov.br , e acessar a área do candidato.

Mais informações estão disponíveis no Diário Oficial do Estado n° 11.791, a partir da página 122. Confira o cronograma do processo seletivo abaixo:





