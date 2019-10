Abraço Solidário visa fortalecer reestruturação da Seleta neste sábado

Alunos e colaboradores da Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária realizam neste sábado (12) um “abraço solidário” em vota da instituição, com intuito de fortalecer o trabalho de reestruturação da instituição que atende pessoas carentes de Campo Grande.

Fundada em 2 de agosto de 1908, a instituição está em Campo Grande desde junho de 1926. Hoje, presidida pelo Roberto Barros de Oliveira, a Seleta tem caráter social e filantrópico, sem fins lucrativos.

A ação deste sábado começa as 8h, com o abraço solidário com uma caminhada em volta da instituição. Logo depois, alunos e colaboradores seguem para o café da manhã coletivo. Após, haverá uma visita técnica e passeio pelas dependências da Seleta.

O evento é aberto ao público.

Deixe seu Comentário

Leia Também