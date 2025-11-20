ABRAPEC inicia 'Campanha Natal' para entrega de cestas natalinas

A ABRAPEC realiza a Campanha Natal com Vida com o objetivo de arrecadar recursos financeiros para a compra de cestas natalinas destinadas a pacientes em tratamento contra o câncer.

As cestas serão distribuídas às famílias atendidas pelo serviço social da ABRAPEC em todas as unidades.

A campanha busca receber doações e podem contribuir pessoas físicas, empresas, parceiros e demais interessados em apoiar pacientes que enfrentam dificuldades decorrentes do tratamento oncológico e de limitações socioeconômicas. Os recursos arrecadados serão utilizados exclusivamente para a aquisição das cestas natalinas previstas na ação.

Contato para doações

ABRAPEC – Unidade Campo Grande

Rua General Nepomuceno Costa, 605 – Vila Alba

Telefone: (67) 98183-0038

E-mail: [email protected]

