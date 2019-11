Abrasel lança a edição de 2019 do "Bar em Bar"

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A edição do Bar em Bar 2019, produzida pela Abrasel MS, traz novidades, entre elas, a divisão em três categorias diferentes: Comida de Boteco, Burger e Restaurante, que irão ampliar o leque de participações dos sul-mato-grossenses. Esta edição acontece de 7 de novembro a 1 de dezembro, em Campo Grande, Três Lagoas e Bonito.

O presidente da Abrasel, Juliano Wertheimer, explicou que a ideia é agregar opções para os clientes. “Esse ano decidimos dividir em três categorias para ampliar as opções, agora os consumidores poderão desfrutar de botecos, restaurantes e hamburguerias e votar naqueles que mais gostar”,explicou.

Para votar e saber quais são os participantes acesse www.barembarms.com.br

O evento terá a já tradicional disputa por meio de voto popular, com a novidade de que os três finalistas de cada categoria serão avaliados por jurados ocultos, que decidirão, por meio de critérios técnicos, quais serão os vencedores.

“A avaliação final, por meio de júri técnico oculto, é uma forma de darmos ainda mais lisura ao processo de escolha, evitando dúvidas na votação. Além de darmos a oportunidade aos participantes de mostrarem seu atendimento, montagem do prato, entre outros detalhes, que vão além do sabor”, justificou Juliano.

Jorge Campos, proprietário do Maó Boteco Gastronômico, que foi um dos finalistas do Bar em Bar de 2018, elencou os benefícios de participar da ação. “É uma honra sempre pra gente estar participando de todos os festivais que a Abrasel promove, tanto a nível estadual, quanto federal. Todos esses eventos trazem uma visibilidade muito grande, através de todas as mídias. Uma visibilidade excelente para todos os participantes, para o nosso setor, e isso muito importante e pra gente não é diferente, estar participando desses festivais”.

Deixe seu Comentário

Leia Também