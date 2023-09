Dia da Independência: Veja o que abre e fecha no feriado na Capital

Feriado Nacional, a próxima quinta-feira, 7 de setembro, comemora-se, o Dia da Independência, foi nesse dia, em 1822, que D. Pedro deu início a nossa trajetória como nação independente.



Nesse dia, alguns locais podem ter horário de funcionamento alterado em razão da data, além disso, Em Campo Grande haverá o desfile cívico-militar em comemoração ao Dia da Independência que é aberto a população que procura por uma atividade. Confira o que abre e fecha:

Serviços Públicos



A Prefeitura Municipal de Campo Grande e o Governo do Estado decretaram ponto facultativo na sexta-feira (8), nas repartições públicas municipais e estaduais. O expediente voltará ao normal na segunda-feira (11).

Estarão funcionando as unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população como os centros regionais 24 horas e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), que funcionarão normalmente.

A Capital possui quatro CRS localizados nos bairros Coophavila II, Aero Rancho, Tiradentes, Nova Bahia e seis UPAs nos bairros Leblon, Coronel Antonino, Moreninha II, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica.



O serviço de limpeza da cidade e coleta de lixo domiciliar também será mantido neste período.

Shoppings

Norte Sul - Funcionamente normal das 10h às 22h para todas as lojas, praça de alimentação e lazer

Shopping Campo Grande - horário de funcionamento normal, das 10 às 22h.

Bosque dos Ipês – Das 10h às 22h (incluindo lojas âncoras, satélites e quiosques.

Pátio Central – Funciona das 9h as 16h



Comércio



Conforme decisão estabelecida na Convenção Coletiva de Trabalho, o comércio de Campo Grande pode funcionar normalmente no feriado.



O horário de trabalho será das 9h às 18h, exceto para lojas dos shoppings, com intervalo mínimo intrajornada de 1h.

Mercados

De acordo com a Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercado na quinta-feira, os supermercados da Capital poderão abrir, concedendo ao trabalhador a folga compensatória.



Casa da Saúde



A Casa da Saúde não terá atendimento ao público na quinta-feira (7) e sexta-feira (8). A secretaria orienta a população a fazer a retirada de medicamento até quarta-feira (6). O horário de atendimento é das 7 horas às 16 horas, com entregas de senha para o atendimento das 7 horas às 15h30.



A Casa da Saúde retorna com o atendimento normal na segunda-feira (11).

Bioparque



O Bioparque Pantanal abrirá no feriado de quinta (7) e no ponto facultativo com funcionamento das 8h30 às 14h30.

O agendamento para visitas ao empreendimento turístico pode ser feito no site oficial: http://bioparquepantanal.ms.gov.br/.

Hemosul

O Hemosul Coordenador de Campo Grande fecha durante o feriado na quinta-feira (7). Mas, abre das 7h às 17h no dia 8 e no sábado (9), funciona das 7h às 12h. As unidades de Dourados, de Três Lagoas, o Hospital Regional e a Santa Casa abrirão apenas na sexta-feira (8).

Detran

O Departamento De Trânsito Do Mato Grosso Do Sul (Detran) e suas unidades nos shoppings da Capital não funcionam na quinta e sexta-feira. No entanto, a instituição reforça que o aplicativo reúne 95% dos serviços do departamento e podem ser acessados pela população.



Bancos

As agências bancárias estarão fechadas. Assim, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) orienta os clientes a utilizarem os canais digitais, como sites e aplicativos dos bancos para realizarem transferências e pagamentos neste dia.



Na sexta-feira (8), as agências abrem normalmente para atendimento ao público. No sábado (9) e no domingo (10), as áreas de autoatendimento dos bancos estarão disponíveis aos clientes, assim como os canais digitais e remotos dos bancos, como sites e aplicativo.



Funtrab

Assim como as demais insituições estaduais, a Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul não abrirá na quarta-feira (6), quinta-feira (7) e sexta-feira (8), retomando o atendimento ao público na próxima segunda-feira (11).



