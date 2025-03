Abril tem primeiro "feriadÃ£o" do ano; veja datas

Abril começa nesta terça-feira (1º) e já traz boas notícias para aqueles que esperam por um descanso prolongado. O primeiro “feriadão” de 2025 acontece agora e pode render quatro dias seguidos de descanso.

O período de pausa começa na sexta-feira, 18 de abril, com o feriado nacional da Paixão de Cristo (Sexta-feira Santa). Em seguida, vem o Dia de Tiradentes, que cai na segunda-feira, 21 de abril. Com isso, quem conseguir emendar pode aproveitar uma folga prolongada — de sexta a segunda.

Próximos feriados - O governo federal publicou a portaria com a lista oficial em dezembro. Ao todo, o ano terá quatro "feriadões", com possibilidade de emenda. Os outros feriadões caem em quintas-feiras, por isso, podem ser emendados com a sexta e o fim de semana, a depender da decisão de cada empresa. São eles: 1º de maio (Dia do Trabalhador), 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) e o Natal, em 25 de dezembro. Além disso, em Mato Grosso do Sul também tem o feriado de Corpus Christi, igualmente aos outros mencionados, cai em uma quinta-feira, sendo este ano em 19 de junho.

Já o aniversário da Capital, 26 de agosto, cai em uma terça-feira, que pode emendar com o fim de semana e a segunda-feira (25). E aí, já tem planos para todos os "feriadões" do ano?

