Absurdo: idoso é assaltado por “cliente” no Coophavila

“Eu tenho que vender muito, a aposentadoria não dá nada, tem que comprar remédio, tudo, então tenho que trabalhar”. Essa é a fala do seu João Antonio, de 80 anos, que foi assaltado na manhã desta segunda-feira (5) enquanto trabalhava.

Seu João estava em sua rotina diária. Sair de casa às 07h para vender cartelas de título de capitalização, nos bairros Serra Azul, Ouro Verde, São Jorge da Lagoa e Coophavilla, trajeto que faz todos os dias a pé. Por volta das 10h30, enquanto trabalhava em frente ao posto de saúde do Coophavila 2, um rapaz chegou até ele pedindo um cartela para comprar, e perguntando se ele teria troco para R$ 100, quando o idoso foi pegar o dinheiro de troco, o homem que pilotava uma moto CG cor preta, aproveitou-se do momento e levou todo o dinheiro.

Ao JD1 Noticias, seu João contou que todo o dinheiro do dia havia sido perdido. “Perdi R$ 200 reais de 10 cartelas que eu vendi hoje e mais uns trocados que eu tinha”, lamenta. Após o homem fugir com o dinheiro suado das vendas do João, um homem que estava próximo decidiu ajudar, indo atrás do homem, mas não teve sucesso.

A esposa dele, Laura Fanielle, de 31 anos, estudante, sentiu a necessidade de fazer algo a mais devido a situação que o senhor se encontrava. Após levarem o idoso para registrar boletim de ocorrência, fez um post no Facebook, relatando o acontecido. “Eu estava no posto, e meu esposo estava ao lado me esperando na moto, ai ele viu o que aconteceu, ele tentou ir atrás do cara de moto, mas não conseguiu, meu marido colocou o senhor na moto e levou pra delegacia.” lamenta.

Após saírem do posto, Laura decidiu que deveria fazer algo a mais para ajudar. “Eu pensei, queria tanto poder fazer alguma coisa, ajudar, fiquei muito triste, ai tive a ideia de voltar, a gente não tem dinheiro, mas tem muita gente que pode ajudar”, explica.

O post já conta com mais de 260 compartilhamentos em 4 horas de publicação, diversas pessoas tem comentado querendo ajudar e criticando a atitude do homem que roubou o aposentado. Para quem deseja ajudar de qualquer maneira, pode entrar em contato diretamente com o seu João pelo número 992136476.

