“Absurdo que me incluam nisso” , diz Felipe da Casa China

O dono do Shopping China Felipe Cogorno Alvarez, emitiu uma nota na tarde desta quarta-feira (20) negando qualquer envolvimento com o doleiro preso durante a Operação Patrón, desencadeada pela Polícia Federal, com ajuda da Interpol na última terça-feira (19).

De acordo com a imprensa paraguaia, Felipe teria ocultado um valor de US$ 500 mil do doleiro Dário Messer, mas a nota do empresário rebate as suspeitas e nega qualquer envolvimento com o esquema.

Em um dos trechos da nota, Cogorno afirma que não conhece Dário, que entre eles não há nenhum tipo de ralação comercial e nem de amizade.

Confira abaixo a nota na íntegra:

1 - Não possuo amizade, nem vínculos comerciais com o Sr. Dario Messer. Apenas o conheço no âmbito social, como outros tantos empresários do país (Paraguai).

2 – Jamais tive algum tipo de contato com o Sr. Messer.

3 – Nunca recebi, depositei ou realizei qualquer tipo de operação financeira para o Sr. Dario Messer ou para a Srta. Myra de Oliveira.

4 – O único motivo pelo qual incluíram meu nome no Ministério Público do Brasil foi por que conheço um advogado da minha época de faculdade em São Paulo, que no começo do ano entrou em contato comigo e solicitou uma recomendação para uma empresa de câmbios no Paraguai. Neste momento sugeri a empresa habilitada, regularizada e fiscalizada pelo Banco Central do Paraguai.

5 – Considero lamentável e um absurdo que me inclua nessa situação, a qual não possuo nenhum envolvimento.

6 – Me coloco a disposição das autoridades nacionais e brasileiras a fim de esclarecer qualquer dúvida que possa surgir em relação a esse caso.

