Acabando o prazo: mais de 21 mil pessoas podem perder o processo de habilitação

O prazo está terminando, e ainda faltam 21.258 pessoas para concluir o processo de habilitação, os quais foram iniciados durante a pandemia. Caso não concluam, a primeira CNH deverá ser feita desde o começo. O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) tem alertado os candidatos por e-mail sobre o vencimento.

Os alunos que iniciaram os processos entre os anos de 2019 a 2023 tem até o dia 31 de dezembro de 2024 para terminar os trâmites da primeira habilitação. Os avisos têm sido enviados pelo Detran desde março deste ano e atualmente estão sendo convocados as pessoas que estão na etapa final para a conclusão do processo da habilitação.

Segundo o Detran, levando em conta todas as fases para tirar a habilitação (exame médico/psicológico e exame teórico) existem 88 mil processos ativos. A orientação do órgão para quem está nas fases iniciais é que opte por um novo processo, para que possam realizar as aulas e exames com maior prazo.

Dados do departamento de trânsito apontam que já foram entregues 13.547 mil habilitações da demanda represada. Os roteiros dos exames teóricos e práticos da Capital e interior podem ser acessados através do site no submenu “Roteiro de Exames”.

