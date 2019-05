Academia ao Ar Livre é instalada no Nova Bahia

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp), com a presença do prefeito Marquinhos Trad, instalou a terceira Academia ao Ar Livre, na rua Guarapuã, no bairro Nova Bahia. Os moradores aprovaram a instalação, que deve atender mais de 5 mil pessoas. Até 2020, um total de 30 academias deverão ser instaladas pelos bairros de Campo Grande.



A academia conta com dez equipamentos para a prática de atividade física: alongador, esqui duplo, multi exercitador, pressão de pernas duplo, remada sentada, rotação diagonal, rotação vertical, simulador de caminhada, simulador de cavalgada, surf duplo, além da placa orientativa e tem o objetivo de melhorar a saúde e movimentar a população para exercícios físicos.



A presidente da associação de moradores do Bairro Nova Bahia, Marilce Oliveira, agradeceu pelo projeto no bairro. “Primeiro queremos agradecer a prefeitura, e ao prefeito Marquinhos Trad, depois a todos que de alguma forma nos ajudaram para que esse dia chegasse”.



O prefeito Marquinhos Trad esteve no local e disse que é uma satisfação a intalação da academia. “Foi um pedido dos moradores daqui. A Marilce veio, nos pediu e disse que desde 2008 lutava por esse projeto, então para gente é uma satisfação trazer essa academia para a população. Trazer algo tão esperado por todos”.



Segundo o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, outras academias serão implantadas. “Além das ações de esporte e lazer desenvolvidas pelos projetos da Funesp em 60 locais diferentes, nosso objetivo é fazer com que a população tenha a oportunidade de se movimentar perto de suas residências e assim, além das oficinas, estamos implantando novas academias ao ar livre na capital”.



Pela programação, a Funesp reformou 21 e iniciou o processo de novas implantações. Os aparelhos ficam em praças e parques de Campo Grande e estão disponíveis para a prática de esportes de todas as faixas etárias.

