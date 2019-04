Academia da Vila Carvalho é fechada novamente, por desobediência

O Procon-MS voltou a interditar a academia de ginástica, Bela Forma, localizada na rua Miguel Couto, Vila Carvalho, em Campo Grande. Desta vez a equipe de fiscalização penalizou por reincidência e crime de desobediência.

Recentemente, o estabelecimento foi penalizado com a suspensão das atividades por apresentar irregularidades, como a ausência de registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF-11), além de estar com o alvará vencido.

Poucos dias depois, a fiscalização do Procon-MS recebeu denúncia de que academia estaria funcionando e ao visitarem o local constataram que, mesmo não solucionadas as irregularidades, os responsáveis pelo estabelecimento retomaram os trabalhos por iniciativa própria, danificando os lacres.

A academia está novamente suspensa de realizar atividades e os responsáveis foram notificados a regularizar a documentação. A danificação do lacre é uma situação séria que constitui crime de desobediência, por reiniciar as atividades sem as providencias determinadas. O registro da infração será avaliado pelo setor jurídico do órgão estadual de defesa do consumidor e poderá ser convertido em multa.

