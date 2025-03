Academia de letras de MS: Secchin é o imortal do 'Chá Acadêmico' de março

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras irá realizar o primeiro Chá Acadêmico de 2025 nesta quinta-feira (27), com o imortal Antônio Carlos Secchin. Ele abrirá a série deste ano do projeto “ABL na ASL: Palestras Imortais”, desenvolvido em parceria com a Fundação de Cultura do Estado. O evento está marcado para começar às 19h30, e terá entrada gratuita, no auditório da ASL.

“Iracema – de José de Alencar a Chico Buarque” será o tema da palestra. A abordagem irá examinar as transformações do mito de Iracema, a partir de seu surgimento - com o romance de Alencar - até sua versão desidealizada - na canção de Chico Buarque -, contemplando também, entre outras, uma pouca difundida representação no Parnasianismo, com Olavo Bilac.

O Chá Acadêmico de Antonio Carlos Secchin marca também o reinício dos projetos com a UFMS e a Confraria Sociartista, que foram novamente renovados entre as instituições. O presidente da ASL, Henrique de Medeiros, informou que o projeto “Arte na Academia” trará neste ano artistas visuais realizando pinturas ao vivo, produzindo obras no local, numa interação com a participação do público presente - que visa apresentar ao público algumas etapas de criação dos artistas. O projeto “Música Erudita e suas Fronteiras” - realizado em parceria pela ASL e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul dentro do projeto “Movimento Concerto” – continuará com suas apresentações através de músicos afins à instituição.

ANTÔNIO CARLOS SECCHIN

Ocupa a Cadeira nº 19 da Academia Brasileira de Letras. Carioca, é Doutor em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1982). Foi professor de Literatura Brasileira das Universidades de Bordeaux, (1975-1979), Roma (1985), Rennes (1991), Mérida (1999) Paris III-Sorbonne Nouvelle (2009) e da Faculdade de Letras da UFRJ, onde foi aprovado (1993) por unanimidade com nota máxima em concurso público para professor titular e tornou-se emérito. Membro de 46 editorias ou conselhos, no Brasil e no exterior, sobretudo de periódicos de investigação literária. Ministrou cerca de 50 cursos de pós-graduação no país e no exterior. Proferiu cerca de 500 palestras em sua maioria versando sobre temas de literatura e cultura brasileira no Brasil e nos seguintes países: Argentina, Cuba, Espanha, Estados Unidos, França, Israel, Itália, México, Portugal e Venezuela.

Foi agraciado com mais de dezena de prêmios nacionais, destacando-se os do Instituto Nacional do Livro; Prêmio Sílvio Romero, da Academia Brasileira de Letras; Prêmio Alphonsus de Guimaraens, da Fundação Biblioteca Nacional; Prêmio de Poesia da Academia Brasileira de Letras e Prêmio Nacional do PEN Clube do Brasil. Foi agraciado com inúmeras medalhas ligadas à literatura e cultura por entidades e instituições públicas e privadas, sendo ainda acadêmico da Academia Carioca de Letras.

Serviço

Chá Acadêmico - Antônio Carlos Secchin com a palestra “Iracema – de José de Alencar a Chico Buarque”;

Quinta-feira (27);

Às 19h30;

Auditório da ASL localizado na Rua 14 de Julho, 4653.

