Academia Sul-Mato-Grossense de Letras terÃ¡ clube de leitura a partir de marÃ§o; confira

Os grandes nomes da literatura Leminski, Trevisan, Villachá, Garcia Márquez, César Proença, Lispector, Mia Couto, Dora Ribeiro e Neruda, serão lidos no auditório da ASL (Academia Sul-Mato-Grossense de Letras) no projeto 'Leituras e Conversas', que terá início em março.

As imortais Lenilde Ramos, Maria Adélia Menegazzo e Sylvia Cesco estarão coordenando as leituras que passam a ser feitas mensalmente. Segundo o presidente da ASL, Henrique Alberto de Medeiros, o projeto estava sendo estudado como uma espécie de “clube de leitura”, com espaço aberto para reunir o público interessado em literatura dentro desse formato.

“A ASL vai estar ainda mais aberta aos amantes da cultura, com outra atividade presencial tendo entrada franca, traçando os estilos de um grande autor da literatura regional, nacional ou estrangeira”.

O programa será realizado até o mês de novembro, havendo a possibilidade da presença de convidados estudiosos dos autores durante as leituras. Cada evento será sobre obras de um autor específico alternando poetas, romancistas, contistas ou cronistas, regionais, nacionais ou estrangeiros.

Confira a programação:

- Março, dia 13, poeta brasileiro: Paulo Leminski.

- Abril, dia 10, romancista colombiano: Gabriel Garcia Márquez.

- Maio, dia 08, cronista regional: Lino Villachá.

- Junho, dia 12, poeta chileno: Pablo Neruda.

- Julho, dia 10, romancista regional: Augusto César Proença.

- Agosto, dia 14, contista brasileiro: Dalton Trevisan.

- Setembro, dia 11, poeta regional: Dora Ribeiro.

- Outubro, dia 09, romancista brasileira: Clarice Lispector.

- Novembro, dia 13, contista moçambicano: Mia Couto.

Os eventos terão entrada franca, serão presenciais e traje esporte.

