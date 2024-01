Acamado após sofrer uma descarga elétrica, Rafael precisa de ajuda para comprar dieta

A família de Rafael Fernandes Magalhães pede ajuda para manter os cuidados com dieta enteral que faz parte da alimentação diária do jovem que ficou camado após sofrer uma descarga elétrica de mais de 13 mil volts com um fio de alta tensão.

Rafael sofreu o acidente com o fio, em 2019 aos 13 anos, ao tentar pegar uma pipa, e a menos de um mês de fazer 18 anos, recebe todos os cuidados da mãe, Lilian Fernandes de Souza Magalhães. “Ele é totalmente dependente, não fala, não anda, não se movimenta”.

Até novembro de 2022, a família conseguia a dieta de Rafael no Centro De Especialidades Médicas (CEM), mas há mais de 1 ano, a alimentação líquida que é administrada por uma sonda, não está sendo entregue e segundo Lílian, "eles sempre dão uma desculpa". “Falam que a gente tem que entrar com uma causa judicial, mas nós já temos uma causa, onde conseguimos a fisioterapia e fonoaudiólogo por homecare e dentro desse processo tem um pedido para uma cirurgia de coluna e corrigir a escoliose e para ter o apoio da Defensoria, teríamos que desvincular este outro processo”, explicou a mãe que o pedido inicial por homecare, foi movido por uma advogada particular que aceitou o caso sem cobrar nada, o que impede que a família entre com outra ação na Defensoria Pública do Estado.

Agora, no último ano a família contou com ajuda de terceiros para fornecer a dieta enteral a Rafael, pois 1 litro do produto é cerca de R$ 35 e uma caixa com 12 unidades é cerca de R$ 400, e o adolescente consome 1,5L por dia.

O pai de Rafael trabalha com serviços gerais e a mãe fica em casa, se dedicando aos cuidados dos filhos, de 17, 13 e 6 anos. Por isso a família pede ajuda com a doação da dieta enteral, ou quem puder ajudar com recursos, Lílian disponibiliza o número (67) 98133-9555 para contato que também recebe Pix no nome de Lilian Fernandes de Souza Magalhães.

