Ação do Sinpol arrecada doações para familiares dos policiais Jorge e Antônio

O Sindicato dos Policiais Civis do Mato Grosso do Sul (Sinpol), organizou uma ação para arrecadar doações para as famílias dos dois policiais civis mortos durante uma operação em Campo Grande.

Para ajudar os familiares dos policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), Jorge Silva dos Santos, de 50 anos, e Antônio Marcos Roque da Silva, de 39 anos, o Sinpol disponibiliza uma conta corrente para prestar solidariedade.

O depósito pode ser feito no Banco do Brasil, agência 4211-0, conta 1006-5 e CNPJ 01.105.436.0001-08

Relembre o caso

Os policiais Civis, Antônio Marcos Roque da Silva, 39 anos, e Jorge Silva dos Santos, 50 anos, foram assassinados na terça-feira (9), enquanto os dois servidores de segurança realizavam o transporte de William Dias Duarte Cormelato, suspeito de um roubo de joias e com mandado de prisão em aberto na avenida Joaquim Murtinho, bairro Itanhangá.

Ozeias Silveira de Moraes, 45 anos, autor dos assassinatos, morreu no início da manhã do dia seguinte, após se envolver em um confronto com agentes da Polícia Civil e Militar.

Ozeias também era suspeito do roubo de joias, mas como não tinha nenhum mandado em aberto, ele foi levado para a delegacia sem algemas e no banco de trás da viatura onde estavam os agentes da Polícia Civil.

