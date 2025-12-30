Ação entre Detran e PRF orienta passageiros e motoristas em rodoviária de Campo Grande

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram nesta terça-feira (30) a etapa educativa “Embarque Legal”, dentro da Campanha Nacional RodoVida. A ação ocorreu na rodoviária de Campo Grande e teve como objetivo conscientizar motoristas e passageiros sobre comportamentos seguros antes e durante as viagens.

Equipes orientaram sobre o uso correto do cinto de segurança, os riscos de dirigir sob efeito de álcool e a responsabilidade compartilhada para uma viagem segura. Motoristas passaram pelo teste do bafômetro, e passageiros receberam dicas de prevenção a acidentes.

Para a diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo, envolver os passageiros é essencial. “A segurança nas estradas começa antes mesmo do veículo sair. Orientar motoristas e passageiros fortalece a cultura de prevenção e ajuda a salvar vidas”, destacou.

Rubens Ajala, gerente de Patrulhamento Viário, ressaltou que a combinação de álcool e direção é um dos principais fatores de risco. “Alertar sobre esse perigo é essencial, principalmente em períodos de grande movimentação nas estradas”, afirmou.

A operação contou ainda com participação da Guarda Municipal, Polícia Militar, Agems e da concessionária Motiva, reforçando a atuação integrada em defesa da vida nas rodovias sul-mato-grossenses.

