Ação solidária leva festa do Dia das Crianças à Vila Bordon neste domingo

Neste domingo (12), que é celebrado o dia das crianças, a comunidade da Vila Bordon, em Campo Grande, será palco de uma manhã especial dedicada aos pequenos. O Projeto Viva a Solidariedade realiza a 6ª edição da sua tradicional Festa do Dia das Crianças, com uma programação cheia de alegria e inclusão.

Criado em 2020, o projeto nasceu com o objetivo de promover ações solidárias em datas simbólicas como a Páscoa e o Dia das Crianças. Desde então, a iniciativa vem crescendo com o apoio de voluntários e doações, alcançando cada vez mais famílias em situação de vulnerabilidade social.

Neste ano, a expectativa é atender cerca de 300 crianças, que poderão aproveitar uma manhã repleta de brincadeiras, música, pula-pula, doces, lanches, geladinhos e muita animação. A festa será realizada das 9h às 12h, com entrada gratuita.

A organização segue recebendo contribuições da comunidade. Quem desejar participar pode se envolver de duas formas: atuando como voluntário no dia do evento ou doando insumos como alimentos, brinquedos, materiais de recreação ou recursos financeiros para ajudar na realização da festa.

Serviço

Local: Vila Bordon – Campo Grande (MS)

Data: Domingo, 12 de outubro

Horário: Das 9h às 12h

Como ajudar: Como voluntário ou por meio de doações

