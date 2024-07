Após cinco dias, Edevaldo é encontrado

Edevaldo Sango Oliveira, de 38 anos que havia sumido no último dia 11 após sair para trabalhar no Monte Alegre, já está com a família.

A informação foi confirmada pelo cunhado, irmão da esposa de Edevaldo. Ainda segundo ele, o trabalhador nunca havia sumido antes.

No entanto, sem mais detalhes, foi informado que Edevaldo está em casa e bem.



