ACICG organiza campanha de recuperação de créditos

A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) vai realizar no mês de agosto, a primeira campanha de negociação de crédito voltada exclusivamente para clientes de instituições de ensino privadas. Realizada em parceria com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de Mato Grosso do Sul (SINEPE/MS), a ação tem o objetivo de recuperar mensalidades em atraso utilizando as ferramentas da Câmara de Mediação e Arbitragem - CBMAE/ACICG. Um método eficaz, amigável e com reconhecimento legal.

Instituições de ensino superior, infantil, básico, médio, escolas de cursos técnicos, profissionalizantes, de idiomas são alguns dos segmentos aguardados na campanha. A adesão deve ser feita até esta quarta-feira (17). “A conciliação é uma forma de solução extrajudicial de controvérsias em que o terceiro conciliador exerce a tarefa não só de aproximar as partes desavindas, mas sugere e propõe soluções, esforçando-se para levá-las a um entendimento que ponha fim ao conflito com a negociação e recuperação do crédito para o empresário”, explica a analista jurídica da ACICG, Paola Nogueira.

As empresas interessadas em participar e convidar seus clientes para a negociação devem procurar a sede da Associação Comercial para realizar a adesão.

