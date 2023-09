Acidente na BR-060 deixa cinco pessoas feridas e uma em estado grave

Na noite de ontem (1º), um acidente grave deixou cinco pessoas feridas na BR-060, em Nioaque, distante aproximadamente 180 quilômetros de Campo Grande, após o veículo que ficou completamente destruído capotar diversas vezes na pista.

De acordo com as informações, a família mora na Capital, e no momento do acidente seguiam para a cidade de Bonito. Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas, apenas que entre elas, estava um bebê de 9 meses.

Até o momento, o que se sabe sobre as circunstâncias do acidente é que minutos antes do capotamento, a motorista perdeu o controle do carro e passou direto por uma rotatória. Logo depois, o veículo capotou e as vítimas ficaram presas e foram retiradas por moradores e equipe da ambulância de Jardim, que passava pelo local.

Os feridos foram encaminhados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Nioaque e uma delas teve de ser transferida para a Santa Casa de Campo Grande em razão da gravidade dos ferimentos.



