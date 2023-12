Acidente na Via Park com a Mato Grosso deixa trânsito lento

Um acidente de trânsito envolvendo um Honda Fit e um Fiat Uno causou transtorno no fluxo da rotatória da Via Park, em frente a Plange, no início da tarde desta quarta-feira (13), em Campo Grande. No local, o trânsito segue lento.

De acordo com informações apuradas pelo JD1, o motivo da batida se deu por um dos semáforos estar com defeito na rotatória da Avenida Mato Grosso. “Todo mundo achou que eu iria sair com o carro e fechou o sinal, e bateram na minha traseira. Acredito que o motorista do Uno não notou que tava fechado e saiu. Eu quase não vi também, imagina ele que estava atrás de mim”, relatou a condutora do Honda Fit, Luciane Fernandes.

“Esse tipo de batida é clássica. A pessoa da frente avança e desiste, e isso provoca o acidente. Acontece, né? Só quero resolver isso da melhor forma possível”, disse o motorista do Uno, que preferiu não se identificar. Os envolvidos aguardam pela polícia de trânsito.

Segundo ainda informações no local, o semáforo da rotatória está funcionando apenas nas sinalizações na cor verde e amarela. O vermelho apresenta defeito. O trânsito por lá segue lento, com carros fazendo fila na Avenida. A orientação é que condutores tenham atenção ao fazer este trajeto.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também