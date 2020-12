Acidente envolvendo caminhão, caminhonete e outros dois veículos, deixa dois feridos

Um acidente envolvendo quatro veículos, no final da tarde desta quinta-feira (3), no km 476 da BR-163, em Campo Grande, deixou dois homens feridos. Eles foram socorridos e encaminhados para uma unidade de saúde da região.

O acidente aconteceu por volta das 17h, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que relatou que um caminhão bitrem que estava no sentido sul, parou por causa do grande volume de água sobre rodovia, devido à forte Chuva que estava caindo no momento. Fpo quando uma caminhonete, modelo Fiat Strada, que vinha atrás também parou, porém, um outro veículo que seguia atrás, não conseguiu frear e acabou acertando a picape.

Com o impacto da batida, a Strada acabou invadindo a pista contrária e atingiu um caminhão cegonha que vinha no sentido contrário. Dois homens que estavam na picape, ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento médico.

