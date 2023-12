Acidentes com crianças aumentam nas férias, com mais registros de afogamento

Período de férias chega e com eles aumentam os registros de acidentes domésticos envolvendo crianças, como choques elétricos, queimaduras e afogamento que é a principal causa de morte de crianças de 1 a 4 anos de idade no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa).

Ainda de acordo com a Sobrasa, quatro crianças morrem afogadas, por dia, no país. Apenas 2,5 centímetros de água são suficientes para causar a morte de um bebê.

O JD1 Notícias conversou com a equipe do Corpo de Bombeiros de MS, que salientou os cuidados que os pais e/ou tutores devem tomar, para evitar acidentes com crianças.

Afogamento

- Vigilância constante: Nunca deixe crianças sozinhas perto de piscinas, banheiras, baldes ou qualquer corpo de água, mesmo que seja pouco profundo.

- Cercas de segurança: Instale cercas ao redor de piscinas com portões que fecham sozinhos e travas fora do alcance das crianças.

- Aulas de natação: Ensinar crianças a nadar desde cedo pode ajudar, mas não substitui a necessidade de supervisão.

- Equipamentos de segurança: Use boias de piscina, coletes salva-vidas em crianças quando estiverem perto de corpos de água maiores.

Choque Elétrico

- Proteção de tomadas: Use protetores de tomadas em todas as tomadas acessíveis para evitar que crianças insiram objetos nelas.

- Cuidado com fios e cabos: Mantenha fios e cabos elétricos fora do alcance das crianças e em bom estado de conservação.

- Ensino de segurança: Ensine as crianças a não tocar em aparelhos elétricos com as mãos molhadas e a não puxar fios para desconectar algo da tomada.

- Supervisão com aparelhos: Supervisione o uso de aparelhos elétricos e mantenha-os fora do alcance quando não estiverem em uso.

Queimaduras

- Cuidado com a cozinha: Mantenha crianças longe do fogão, fornos e líquidos quentes. Use as bocas de trás do fogão e vire os cabos das panelas para dentro do fogão.

- Reguladores de temperatura: Ajuste o termostato do aquecedor de água para evitar que a água do banho fique muito quente.

- Fósforos e isqueiros: Mantenha sempre fora do alcance das crianças e ensine sobre os perigos do fogo desde cedo.

- Supervisão com velas: Nunca deixe velas acesas sem supervisão e deixe sempre fora do alcance das crianças.

Segundo instrução do Corpo de Bombeiros, o ideal é ensinar as crianças sobre os perigos de forma apropriada para cada idade e incentivar o comportamento seguro.

Também é importante conhecer as técnicas básicas de primeiros socorros e ter um kit de primeiros socorros acessível. A supervisão de um adulto atento é a melhor maneira de prevenir acidentes.

