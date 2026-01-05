Menu
Acidentes de trânsito derrubam um poste a cada três dias em MS, aponta Energisa

Estado registrou 114 colisões com postes em 2025, causando riscos à vida e prejuízos ao fornecimento de energia

05 janeiro 2026 - 16h29
Campo Grande lidera o ranking de 2025, com 17 postes derrubadosCampo Grande lidera o ranking de 2025, com 17 postes derrubados   (Foto: Reprodução)

Acidentes envolvendo veículos e postes de energia elétrica continuam sendo uma preocupação em Mato Grosso do Sul. Em 2025, foram registrados 114 casos, o que representa a média de um poste derrubado a cada três dias, segundo dados da Energisa MS.

Além do risco à vida, esse tipo de ocorrência provoca interrupções no fornecimento de energia, afetando serviços essenciais como escolas, hospitais e o comércio. Nos últimos três anos, os números se mantêm elevados: foram 106 colisões em 2023, 119 em 2024 e 114 em 2025.

Campo Grande lidera o ranking de 2025, com 17 postes derrubados, seguida por Dourados, com 10, e Coxim, com 5. Outros municípios também registraram ocorrências ao longo do ano.

O impacto financeiro também é significativo. Em 2025, o custo médio por poste abalroado foi de R$ 8.211,67, valor que deve ser arcado pelo motorista responsável pelo acidente.

O coordenador de Construção e Manutenção da Energisa MS, João Ricardo Nascimento, alerta que, em caso de colisão com poste, o motorista não deve sair do veículo nem tocar em partes metálicas, no poste ou em cabos de energia, que podem estar energizados. 

“Em caso de colisão com poste, é fundamental não tentar sair do veículo e nem tocar em suas partes metálicas. Não encostar no poste e em cabos da rede de energia que ainda podem estar energizados, e provocar descargas elétricas, gerando incêndio e até acidentes fatais. É fundamental ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros e para a Energisa.”, explica o coordenador. 

