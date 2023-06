Capital tem 9ª edição do Sarau e Feira do Orgulho LGBT+ no Ponto Bar

Buscando trazer visibilidade, arte e cultura para celebrar o orgulho LGBTQUIAPN+, o Ponto Bar realiza nesta quarta-feira (28), a partir das 18h, a 9ª edição do Sarau e Feira do Orgulho LGBT+, com artistas da cena.

Ficam responsáveis pela música Depieri, Silveira, Mizuko, Manuzera, Gio Resquin, Karo Castanho, Kiara Kido e Luís Ragnar, com poesias da poetisa Luz, performance drag de Thysmmy, e setlists únicas dos DJs Pablo Pacheco, Gustavo Freitas, Nuala, Gaga Funkeira e Leo Subtil.

O evento, realizado por diversos coletivos regionais, tem caráter beneficente com a arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene e absorventes, que serão destinados às pessoas atendidas pela Casa Satine.

Leonardo Bastos, coordenador geral da Casa Satine, destacou a importância da arrecadação de produtos nos Saraus para a instituição. “A Casa Satine atende em média 80 pessoas LGBT+ mensalmente, e nós dependemos exclusivamente de apoio, de ajuda e de doações, pois a Casa não recebe nenhum recurso público. Então cada doação que recebemos de fato faz a diferença e nos ajuda a ajudar as outras pessoas”, comentou.

Thallysson Perez, sócio-proprietário do Ponto Bar, aponta que é sempre um prazer ajudar a comunidade LGBTQAPN+. “Não poderia haver outro lugar para realização de mais uma edição dessa ação tão importante que não fosse o Ponto Bar. Nossa equipe é toda formada por pessoas da sigla, realizamos sempre eventos para a comunidade LGBTQAPN+ em busca de oferecer um lugar seguro para sermos nós mesmos”, disse.

Para entrar no Sarau, a população pode estar doando alimentos não perecíveis, produtos de higiene e absorventes. O Ponto Bar está localizado na R. Dr. Temistocles nº 103, Centro.

