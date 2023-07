Acordo entre o MPMS e a Justiça de MS criará intercâmbio de conhecimentos

O Termo de Cooperação Técnica para promover a cooperação e o intercâmbio acadêmico, científico, técnico e cultural, foi celebrado ontem (10), entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul e o Tribunal de Justiça de MS

A cooperação visa o desenvolvimento de ações conjuntas e coordenadas de interesse institucional comum, especialmente na realização de seminários, palestras, fóruns, simpósios, encontros, estudos, pesquisas, congressos ou outros eventos, na área do Direito Administrativo.

O Termo de Cooperação Técnica terá duração de 24 meses, a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Lei, e não implica compromissos financeiros ou transferências de recursos.

O termo foi assinado pelo Presidente do TJMS, Desembargador Sérgio Fernandes Martins; pelo Diretor-Geral da Escola Judicial de Mato Grosso do Sul, Desembargador Odemilson Roberto Castro Fassa; pelo Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda; e pelo Diretor-Geral da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, Promotor de Justiça Fabio Ianni Goldfinger.

