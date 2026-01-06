Menu
Acrissul alerta sobre barreiras mexicanas que podem prejudicar carne brasileira

Entidade critica cotas e tributação sobre importação de carne bovina do Brasil e pede ação do governo federal

06 janeiro 2026 - 18h40Taynara Menezes
Fachada do Parque de ExposiçãoFachada do Parque de Exposição   (Foto: Reprodução)

A Acrissul (Associação dos Criadores do Estado de Mato Grosso do Sul) emitiu um alerta sobre a decisão do México de impor cotas para a importação de carne bovina, aplicando tributos sobre volumes que ultrapassem o limite de entrada com taxa zero. Para a entidade, a medida representa mais uma barreira comercial que ameaça a competitividade da carne brasileira no mercado internacional.

Nos últimos meses, outros países importantes, como Estados Unidos e Japão, também adotaram restrições, incluindo tarifas adicionais e limites de importação, indicando uma tendência de proteção das produções nacionais.

A associação defende que o país avance na implementação de políticas de reciprocidade comercial e fortaleça acordos bilaterais e multilaterais, garantindo previsibilidade e equilíbrio nas relações comerciais.

Segundo a entidade, se não houver ação, a sequência de barreiras internacionais pode prejudicar diretamente a produção e exportação de carne bovina e suína do Brasil. " É fundamental que o governo federal se posicione de forma firme, tanto no campo diplomático quanto no comercial, defendendo os interesses da produção nacional", pediu a Acrissul.

