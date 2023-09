JD1TV: Acrissul espera reunir 30 mil pessoas no 1º Festival Internacional da Carne

Neste fim de semana, entre os dias 15 e 17 de setembro, o Parque de Exposições Laucídio Coelho receberá o 1º Festival Internacional da Carne, que reunirá amantes do churrasco em Campo Grande fazendo jus ao título do Estado do Mato Grosso do Sul ter “a melhor carne do Brasil”.

Para o presidente da Acrissul – (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), Guilherme Bumlai, a expectativa é receber mais 30 mil pessoas durante os três dias de evento. “Nosso objetivo principal, é mostrar para a sociedade todo o trabalho realizado na cadeia produtiva da carne, considerando o slogan ‘Do pasto ao prato’. É uma oportunidade para as os sul-mato-grossenses conhecerem o que nós temos de melhor quando se trata de produção de carne de qualidade”, disse ele convidando todos a participarem.

Márcia Marinho é uma das organizadoras do evento e afirmou que, a intenção é mostrar que a carne é o principal ingrediente da gastronomia regional, e proporcionar ao público a oportunidade de experimentar diferentes cortes. “Teremos mais de 30 estações de carnes, além da copa internacional de fogo ancestral para os assadores de Mato Grosso do Sul, além de bebidas e espaço para a família aproveitar”, explicou.

A festa da carne, que antes era conhecida apenas por Festival da Carne de Mato Grosso do Sul, expandiu as fronteiras e desta vez, reunirá 35 chefs regionais vão distribuídos em 47 estações de assados, além de profissionais de renome internacional. Com curadoria do chef representante do Centro-Oeste no Ministério das Relações Exteriores e no projeto Brasil em Sabores, Caslu, o evento promete impactar até aquelas pessoas que dizem conhecer muito sobre carne e churrasco.

A programação do Festival Internacional das Carnes promete um final de semana recheado de atrações para entreter todos os presentes. Para o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, o turismo gastronômico em Mato Grosso do Sul vem se consolidando, e o Festival se apresenta como grande exemplo desta consolidação. "Ter eventos como o Festival Internacional da Carne, agora com uma nova modelagem, que pode atrair fluxos, a princípio, do interior do Estado, e reforçar nosso posicionamento como destino de gastronomia, é muito importante”.

Confira a entrevista completa:





Deixe seu Comentário

Leia Também