Acumulada, Mega-Sena pode pagar R$ 5,5 milhões nesta quinta

A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser realizada também pela internet, até as 19 horas (horário de MS).

No concurso da última terça (9), ninguém levou o prêmio máximo. A Mega soma três sorteios semanais: às terças, quintas e sábados.

Acumulada em R$ 5,5 milhões, o concurso 2.674 da Mega-Sena pode pagar o prêmio para algum sortudo que acertar as seis dezenas, que serão sorteadas nesta quinta-feira (11).