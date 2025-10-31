Menu
Menu Busca sexta, 31 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Acumulando outra vez, prêmio da Mega-Sena chega a R$ 34 milhões

Números sorteados foram: 09 - 17 - 23 - 26 - 33 - 59

31 outubro 2025 - 12h54Luiz Vinicius
Bilhete da Mega-SenaBilhete da Mega-Sena   (Reprodução)

A Mega-Sena, com sorteio realizado nesta quinta-feira (30), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para R$ 34 milhões.

Os números sorteados no concurso 2.934 foram: 09 - 17 - 23 - 26 - 33 - 59. Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer neste sábado (1º).

Conforme a Caixa Econômica, a quina teve 31 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 37.328,03. Os 2.803 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 680,49.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Câmera flagrou o assassinato -
Justiça
VÍDEO - Matador de aluguel pega 14 anos de prisão por matar homem em Campo Grande
Preços de flores têm variação de até 194% na véspera do Dia de Finados na Capital
Geral
Preços de flores têm variação de até 194% na véspera do Dia de Finados na Capital
Eduardo Costa -
Cultura
É hoje! Eduardo Costa faz show com entrada gratuita na Expogenética MS na Capital
Marido tentou matar a mulher a tiros em Campo Grande
Justiça
Juiz manda a júri popular homem que atirou na ex em Campo Grande
Santa Casa da Capital
Saúde
Governo do Estado atua com grupo de trabalho para revisar convênio da Santa Casa
Vai fazer o Enem? Em Campo Grande, transporte público é gratuito; veja como usar
Educação
Vai fazer o Enem? Em Campo Grande, transporte público é gratuito; veja como usar
Armas foram apreendidas -
Polícia
Sete faccionados do Comando Vermelho são mortos em operação policial no Ceará
Corpos em área de mata foram levados para a praça da comunidade
Justiça
Defensoria do RJ aciona o STF após ser impedida de acompanhar perícias de mortos
Foto -
Polícia
VÍDEO - Operação da PM contra motos barulhentas no Nova Lima lota guincho
Eduardo Riedel na reunião emergencial -
Política
Riedel defende integração entre Estados no combate a facções durante encontro no RJ

Mais Lidas

Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso
Polícia
AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia
O bebê foi achado sem vida
Política
VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima
Dhiogo faleceu na tarde de ontem
Polícia
Soldado que morreu no CMO foi enterrado no dia do aniversário da mãe em Campo Grande
André foi a vítima fatal do acidente
Trânsito
Motorista que morreu em acidente na BR-262 tinha 21 anos e deixa um filho