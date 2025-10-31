Acumulando outra vez, prêmio da Mega-Sena chega a R$ 34 milhões

A Mega-Sena, com sorteio realizado nesta quinta-feira (30), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para R$ 34 milhões.
Os números sorteados no concurso 2.934 foram: 09 - 17 - 23 - 26 - 33 - 59. Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer neste sábado (1º).
Conforme a Caixa Econômica, a quina teve 31 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 37.328,03. Os 2.803 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 680,49.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.Reportar Erro
