Acumulando outra vez, prêmio da Mega-Sena chega a R$ 40 milhões

A Mega-Sena, com sorteio realizado nesta terça-feira (14), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para R$ 40 milhões.

Os números sorteados no concurso 2.927 foram: 11 - 27 - 34 - 55 - 56 - 58. Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer nesta quinta-feira (16).

Conforme a Caixa Econômica, a quina teve 43 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 45.167,65. Os 3.322 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 963,70.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

