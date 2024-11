Acumulou de novo: Prêmio da Mega-Sena sobe para R$ 140 milhões

O concurso 2.793 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (5), não teve nenhum acertador das seis dezenas. Com isso, o prêmio da faixa principal acumulou e está estimado em R$ 140 milhões para o próximo sorteio, que será na quinta-feira (7).

As dezenas sorteadas foram: 07 - 09 - 25 - 37 - 57 - 59. A quina teve 222 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 36.233,07. Já a quadra registrou 14.183 ganhadores, com prêmio de R$ 810,19 para cada.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 18h (horário de MS) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país, ou pela internet, no site da Caixa. No caso das lotéricas, os estabelecimentos podem fechar antes das 19h.

