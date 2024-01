Acumulou! Ninguém acerta e prêmio da Mega-Sena sobe para R$ 65 milhões

O sorteio das dezenas do concurso 2.680 da Mega-Sena foi realizado na noite desta quinta-feira (23), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 65 milhões.

Veja os números sorteados: 03 - 11 - 42 - 45 - 46 - 57. A quina, onde o apostador acerca cinco números teve 70 apostas ganhadoras, sendo que cada um irá receber R$ 49.683,45. Já a quadra, onde a meta é acercar quatro teve 4.756 apostas ganhadoras e cada um receberá R$ 1.044,64.

O próximo sorteio da Mega será realizado no sábado (27). As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de MS) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Deixe seu Comentário

Leia Também