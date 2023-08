Acumulou: Ninguém acerta e prêmio da Mega-Sena sobre para R$ 37 milhões

Ninguém acertou as dezenas sorteadas no concurso 2.625 da Mega-Sena, realizado neste sábado (26), em São Paulo, e o prêmio para o próximo sorteio subiu para R$ 37 milhões.

Foram sorteadas as dezenas 09 - 10 - 35 - 44 - 55 – 58. Dessas dezenas, 47 sortudos acertaram cinco números, faturando R$ 66.823,09 cada.

Com quatro acertos, 3.624 apostadores vão levar R$ 1.238,04 para casa.

Na última semana, a Caixa Econômica Federal anunciou que a Mega-Sena passa a ter três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados. Com a nova regra, acontece nesta terça-feira (29) o próximo sorteio.

Para quem estiver se sentindo com sorte, as apostas para a Mega podem ser feitas até as 19h, no horário de Brasília, em qualquer agência lotéricas, pelo portal Loterias Caixa e pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuário dos sistemas Android e iOS, além do Internet Banking da instituição.

