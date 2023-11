Acumulou: Ninguém acerta e prêmio da Mega-Sena vai para R$ 51 milhões

Foi realizado neste sábado (18), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, o sorteio do concurso 2.657 da Mega-Sena, que terminou com ninguém acertando as seis dezenas sorteadas.

Foram sorteadas as dezenas 07 - 27 - 32 - 33 - 36 - 53.

Apesar disso, 76 apostas sortudas acertaram a quina, faturando R$ 62.551,38 para cada. A quadra registrou 7.214 apostas vencedoras, e cada ganhador levará um prêmio de R$ 941,40 para casa.

As apostas podem ser feitas até as 18h, no horário local de MS, do dia do sorteio em agências da Lotéricas, portal Loterias Caixa e pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuário dos sistemas Android e iOS, além do Internet Banking da instituição.

