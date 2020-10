Adelaido da CDL tem alta e está livre do coronavírus

Após 13 dias do diagnóstico de coronavírus, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojista de Campo Grande (CDL), Adelaido Vila, recebeu alta médica do hospital onde estava internado.



Ao JD1 Notícias, Adelaido falou na última quarta-feira (21), que estava em casa, porém no sábado (24) teve um agravo no quadro clínico foi levado para o Proncor com o pulmão muito comprometido. “Foram dias de muita luta. Muita dor e dificuldades para respirar”, relatou.

No entanto Adelaido apresentou melhora e no início da noite de ontem (27), ele recebeu alta médica e está livre do vírus, mas permanece fazendo exercícios respiratórios para o fortalecimento dos pulmões.

Adelaido garante que em breve deve voltar as atividades do cargo na CDL.

