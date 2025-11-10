Menu
Adiado início das inscrições para casas populares em Campo Grande

Os interessados podem se candidatar pelo site ou presencialmente na Emha

10 novembro 2025 - 08h50
Unidades estão distribuídas nos residenciais Jorge Amado, Manoel de Barros e Nova Bahia

A abertura das inscrições para 258 novas unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida nas regiões Lagoa, Anhanduizinho e Prosa que estava prevista para esta segunda-feira (10), foi adiada para quarta-feira (12), em razão de "problemas sistêmicos".

Com isso, o prazo final também será prorrogado, de acordo com divulgação da Prefeitura de Campo Grande, mas ainda não foi informado para qual data.

Habitação

As moradias são destinadas a famílias com renda mensal de até R$ 2.850 e que moram há pelo menos dois anos na Capital. Os empreendimentos ficam nos bairros Lagoa (Residencial Jorge Amado, 96 unidades), Anhanduizinho (Residencial Manoel de Barros, 82 unidades) e Prosa (Residencial Nova Bahia, 80 unidades).

Podem participar famílias com inscrição atualizada no CadÚnico, que não possuam imóvel e não tenham sido beneficiadas em programas habitacionais anteriores, com prioridade a mulheres chefes de família, pessoas com deficiência, idosos, famílias com crianças, vítimas de violência doméstica e moradores em áreas de risco ou situação de rua.

As inscrições podem ser feitas até o final de novembro, pelo site emhadigital.campogrande.ms.gov.br, ou de forma presencial na Emha, que funciona no Pátio Central Shopping, na Rua Marechal Rondon em Campo Grande. O atendimento ocorre no 2º piso das 8h às 13h e no térreo das 13h às 19h.

