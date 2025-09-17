Adicional de barata? Vídeo mostra invasora caminhando sobre comida em mercado da Tamandaré

Ao invés do cheirinho maravilhoso de panqueca, os clientes que queriam comprar comida de um hipermercado localizado no cruzamento da Avenida Euler de Azevedo com a Tamandaré, sentiram apenas cheiro de barata.

Na manhã desta quarta-feira (17), uma cliente flagrou o momento que um ‘coleguinha’ passeia por cima das comidas colocadas no expositor do mercado.

No vídeo, encaminhado para a reportagem, é possível ver o animal andando sobre algumas panquecas. “Fui pra comprar um almoço pra acelerar o meu dia e chegando lá me deparei com a barata passeando pela comida”, relata a leitora, que preferiu não se identificar.

Com nojo após ver a baratinha, ela resolveu ficar sem se alimentar. “Não pedi e até perdi a fome, nem almocei hoje”, detalha.

A reportagem procurou a empresa responsável pelo hipermercado, mas até a publicação desta matéria não teve resposta. O espaço segue aberto para manifestações futuras.

Assista:

Your browser does not support HTML5 video.

