Geral

Adicional de barata? Vídeo mostra invasora caminhando sobre comida em mercado da Tamandaré

O animal foi flagrado por uma cliente que até desistiu de almoçar após ver a cena

17 setembro 2025 - 14h21Brenda Assis     atualizado em 17/09/2025 às 14h28
O animal foi avistado por uma leitoraO animal foi avistado por uma leitora   (Reprodução/WhatsApp JD1)

Ao invés do cheirinho maravilhoso de panqueca, os clientes que queriam comprar comida de um hipermercado localizado no cruzamento da Avenida Euler de Azevedo com a Tamandaré, sentiram apenas cheiro de barata.

Na manhã desta quarta-feira (17), uma cliente flagrou o momento que um ‘coleguinha’ passeia por cima das comidas colocadas no expositor do mercado.

No vídeo, encaminhado para a reportagem, é possível ver o animal andando sobre algumas panquecas. “Fui pra comprar um almoço pra acelerar o meu dia e chegando lá me deparei com a barata passeando pela comida”, relata a leitora, que preferiu não se identificar.

Com nojo após ver a baratinha, ela resolveu ficar sem se alimentar. “Não pedi e até perdi a fome, nem almocei hoje”, detalha.

A reportagem procurou a empresa responsável pelo hipermercado, mas até a publicação desta matéria não teve resposta. O espaço segue aberto para manifestações futuras.

Assista:

 

