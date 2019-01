Wi-Fi faz com que adolescente caia do alto de construção

Na noite de terça-feira (8) por volta das 20h30 o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência onde um rapaz havia caído de uma construção e ficado gravemente ferido, em Maracaju.

O caso aconteceu depois de o jovem tentar "pegar" algum sinal de wi-fi, para se manter conectado nas redes sociais, em que o adolescente de 16 anos, subiu até o alto de uma construção e acabou tendo um descuido e perdendo o equilíbrio e caindo de uma altura de seis metros.

A vítima foi socorrida pelos militares e encaminhada para o pronto-socorro do município, onde o jovem de entrada gravemente ferido, porém, sem corre risco de morte. Ele foi internado com deformidade no punho e na mão esquerda.

Deixe seu Comentário

Leia Também