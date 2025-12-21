Menu
Geral

Adolescente dá à luz em região ribeirinha e é resgatada por helicóptero da Marinha

Parto ocorreu em área isolada próxima à Barra do São Lourenço, a cerca de 250 km de Corumbá

21 dezembro 2025 - 17h12Taynara Menezes
Parto aconteceu na tarde deste sábado Parto aconteceu na tarde deste sábado   (Foto: Divulgação )

Uma adolescente de 14 anos precisou ser atendida em uma operação aeromédica da Marinha do Brasil, após entrar em trabalho de parto em uma região ribeirinha de difícil acesso, próxima à Barra do São Lourenço, quase na divisa entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. O resgate ocorreu na tarde de ontem (20).

Segundo as informações repassadas, a jovem relatou que estava deitada em uma rede quando fez uso do medicamento Dorflex. Logo depois, houve a ruptura da bolsa amniótica. O parto foi realizado no local, com a gestante posicionada em decúbito dorsal.

O bebê, um menino, nasceu chorando e começou a ser amamentado ainda após o nascimento. Conforme avaliação do médico da Marinha que atuou na ocorrência, o parto foi prematuro, porém não houve descolamento de placenta.

Após o nascimento, mãe e recém-nascido foram transportados de helicóptero até o 6º Distrito Naval. Em seguida, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar realizou o deslocamento terrestre até a maternidade de Corumbá, onde ambos ficaram sob os cuidados da equipe de plantão.
 

