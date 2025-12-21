Adolescente dá à luz em região ribeirinha e é resgatada por helicóptero da Marinha

Uma adolescente de 14 anos precisou ser atendida em uma operação aeromédica da Marinha do Brasil, após entrar em trabalho de parto em uma região ribeirinha de difícil acesso, próxima à Barra do São Lourenço, quase na divisa entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. O resgate ocorreu na tarde de ontem (20).

Segundo as informações repassadas, a jovem relatou que estava deitada em uma rede quando fez uso do medicamento Dorflex. Logo depois, houve a ruptura da bolsa amniótica. O parto foi realizado no local, com a gestante posicionada em decúbito dorsal.

O bebê, um menino, nasceu chorando e começou a ser amamentado ainda após o nascimento. Conforme avaliação do médico da Marinha que atuou na ocorrência, o parto foi prematuro, porém não houve descolamento de placenta.

Após o nascimento, mãe e recém-nascido foram transportados de helicóptero até o 6º Distrito Naval. Em seguida, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar realizou o deslocamento terrestre até a maternidade de Corumbá, onde ambos ficaram sob os cuidados da equipe de plantão.



