Adolescente desaparece após ir para a piscina na casa de amigos no Los Angeles

Adria Thaise Paiva Duarte, de 17 anos, está desaparecida desde sábado (3) quando teria saído de casa para ir se refrescar em uma piscina na casa de amigos. A jovem teria sido vista pela última vez com uma das colegas por nome de Larissa.

A mãe da jovem, Janice Paiva Duarte que mora em terenos, veio para a casa da mãe onde a filha mora para ter mais notícias sobre Adria. A menina que gosta de sair de casa com short jens, conforme a mãe, saiu com amigos na região do Los Angeles e desde então não deu mais noticias.

Janice relata que entra em contato com o celular da filha, mas as ligações só cai na caixa de mensagem. A mãe está desesperada, diz que a filha não é de fazer essas coisas, "ela trabalha na Mirim e sempre fala comigo".

Quem tiver alguma notícia a respeito do paradeiro da Adria, entrar em contatoatravés do número (67) 99279-7187 ou com a polícia no 190.

*Atualização 09h49

Janice Paica Duarte, mãe da adolescente Adria Thaise Paiva Duarte, de 17 anos, entrou em contato com o JD1 Notícias e informou que sua fica foi encontrada na casa de uma amiga. Ela informou que sua filha está bem.

