Adolescente desaparecida é encontrada em Campo Grande

A adolescente Jhenyfer Pereira Suzuki, de 13 anos, que havia desaparecido em 27 de novembro após ser vista pela última vez no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, foi localizada. Após dias de preocupação e buscas intensas da família, ela foi encontrada em segurança e já está bem, de volta ao convívio familiar.

