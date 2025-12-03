Menu
Adolescente desaparecida é encontrada em Campo Grande

A jovem foi localizada em segurança e já está com a família

03 dezembro 2025 - 09h12Sarah Chaves
Arquivo PessoalArquivo Pessoal  

A adolescente Jhenyfer Pereira Suzuki, de 13 anos, que havia desaparecido em 27 de novembro após ser vista pela última vez no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, foi localizada. Após dias de preocupação e buscas intensas da família, ela foi encontrada em segurança e já está bem, de volta ao convívio familiar.

