Adolescente desaparecida volta para casa

A adolescente Emilly Karoline Pereira Silva, 15 anos, que estava desaparecida desde o último domingo (15), voltou para a residência em que mora com a família, em Fátima do Sul na quinta-feira (19).

A mãe da adolescente, Marcela Ortiz, falou ao JD1 Notícias, que a filha decidiu voltar para casa, e que não falou muito, e não tem informações de onde estava e se estava na companhia de alguém.

Segundo Marcela, Emily está sendo acompanhada por profissionais, e está bem. Apesar do susto a mãe diz estar feliz com o retorno da jovem. “Ela não deu muitas informações até o momento, mas oque realmente importa é que chegou bem. Isso já é motivo para meu coração estar feliz e agradecido a Deus”, salientou a mãe.

Nas redes sociais Marcela agradeceu a todos que se solidarizaram com a situação, “eu queria poder abraçar cada um que de alguma forma nos ajudou em orações oferta para combustível com palavras de conforto as pessoas dos sites de notícias que se empenharam em nós ajudar a divulgar meu muito obrigada”, postou.

