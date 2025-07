Adolescente morre internado após comer bolinho de mandioca envenenado

O jovem Lucas da Silva Santos, de 19 anos, morreu neste domingo (20) após dez dias de internação no Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O principal suspeito é o padrasto da vítima.

A Prefeitura de São Bernardo informou que o estado de saúde de Lucas evoluiu para morte encefálica no início da tarde. A família autorizou a doação dos órgãos.

"Lucas estava internado em leito de terapia intensiva, em estado grave. Durante todo o período de internação, o município prestou a melhor assistência possível".

A investigação inicialmente focava na tia da vítima, mas revirou para o padrasto, Ademilson Ferreira dos Santos, devido às diversas inconsistências em seus depoimentos, e pelo fato de ele ter manipulado e entregue pessoalmente os cinco "bolinhos".



A motivação seria o ciúme excessivo e possessividade, com relatos de que Ademilson abusava sexualmente dos enteados e temia que Lucas o deixasse, já que o jovem planejava se mudar e iniciar um relacionamento.



Ademilson chegou a enviar uma mensagem a um pastor afirmando que cogitou matar Lucas. Ele foi preso preventivamente pela Polícia Civil que aguarda os laudos para determinar a substância usada para o envenenamento.

Linha do Tempo



Lucas da Silva Santos passou mal após comer um bolinho de mandioca envenenado em 11 de julho. Ele foi internado em estado grave com sintomas de intoxicação.



Em 12 de julho, a Polícia Civil do 03º D.P. de São Bernardo do Campo iniciou a investigação por tentativa de homicídio. Inicialmente, a tia, que fez os bolinhos, foi considerada, mas negou.



Em 15 de julho, o padrasto, Ademilson Ferreira dos Santos, tornou-se o principal suspeito devido a inconsistências e por ter entregue os bolinhos, no dia seguinte, (16), ele foi preso temporariamente e deve ser indiciado por homicídio triplamente qualificado.

Lucas faleceu nesse domingo (20).





