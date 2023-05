Adolescente morre por overdose de antialérgico após entrar em desafio do TikTok

Um adolescente, de 13 anos, morreu após tomar mais de 14 comprimidos de antialérgico, em Ohio, nos Estados Unidos (EUA). O menino participava de desafio viral no TikTok chamado de “Desafio Benadryl”, que incentiva pessoas a ingerirem o máximo possível de comprimidos do remédio.

Jacob Stevens estava acompanhado dos amigos no momento em que tomou os remédios e seu corpo começou a se contrair. O grupo filmou todo o processo, que faz parte do desafio. O adolescente foi levado ao hospital, onde ficou internado por 6 dias, até os médicos declararem morte cerebral. A família optou por desligar os aparelhos que o mantinham vivo.

“Foi demais para o corpo dele. Sem varredura cerebral. Não havia nada lá. Ele disse que poderíamos mantê-lo no ventilador, poderíamos, você sabe. Ele poderia ficar deitado assim, mas nunca abriria os olhos. Ele nunca vai respirar sozinho, fazer qualquer coisa assim”, disse o pai, Justin Stevens.

O desafio viral incentiva internautas a ingerirem grandes quantidades do remédio Benadryl, nome comercial de medicamento antialérgico, para causar alucinações. Vídeos semelhantes circulam nas redes sociais desde 2020, quando uma menina de 15 anos morreu participando do mesmo desafio.

No funeral de Jacob, o pai tentou alertar os amigos do filho e conscientizá-los. “Eu apenas tentei dizer a eles para cuidarem uns dos outros e não convencerem seus amigos a fazer coisas assim”.

Agora, a família do adolescente luta por mudanças na legislação, para que medicamentos com venda livre, como Benadryl, tenham restrições de idade em sua compra.

Com a repercussão dos casos, atualmente, o TikTok bloqueia as buscas pelo desafio com um alerta: “Alguns desafios online podem ser perigosos, perturbadores ou até encenados. Saiba como reconhecer desafios perigosos para poder proteger sua saúde e bem-estar”. *Com informações do portal metrópoles.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também